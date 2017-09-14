Восстановление «Зарядья» после вандалов начнется с 18 сентября

Об этом сообщает ТАСС.

Общество

Парк «Зарядье» собираются восстанавливать. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на господина Сафиуллина (который является руководителем садово-парковой службы парка).

Напоминаем, что в первые дни работы парка граждане вытоптали не менее 10 тысяч растений, повредили стеклянный купол парка, вынесли с территории учреждения несколько цветов.

Сейчас специалисты начинают восстановительные работы, которые продлятся в ближайшие две-три недели.

Во время восстановительных работ будет ограничен доступ к нескольким зонам внутри парка (каменистая тундра, зона пруда под парящим мостом и зона осок).

Стоит отметить, что парк открыли Владимир Путин и Сергей Собянин. Строительство парка шло несколько лет. Примерная стоимость парка составляет несколько сотен миллиардов рублей.