Волочкова покорила Алибасова пышным бюстом в откровенном платье
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Знаменитость предстала в наряде с глубоким декольте.
Скандально известная балерина Анастасия Волочкова побывала на светском мероприятии и затмила других звезд своим внешним видом.
Как стало известно, знаменитость предстала перед публикой в платье с глубоким декольте, которое подчеркнуло ее пышные формы. Известный музыкальный продюсер Бари Алибасов был приятно удивлен внешнему виду Анастасии:
«Она – потрясающая мать, потрясающая кухарка, потрясающая подруга, потрясающая актриса, потрясающая балерина! В ней сосредоточилось все лучшее, что может быть у женщины».
По словам самой Волочковой, в последнее время за ней настырно ухаживает один молодой человек.
«Он отличился, подарил мне не белые, а алые цветы. Эти алые розы были мне настолько дороги, что я их поставила возле балкона. Балкон открываю, чтобы поступал холод, тогда розы лучше стоят», – призналась звезда.
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