Волочкова покорила Алибасова пышным бюстом в откровенном платье

Знаменитость предстала в наряде с глубоким декольте.

Общество

Скандально известная балерина Анастасия Волочкова побывала на светском мероприятии и затмила других звезд своим внешним видом.

Как стало известно, знаменитость предстала перед публикой в платье с глубоким декольте, которое подчеркнуло ее пышные формы. Известный музыкальный продюсер Бари Алибасов был приятно удивлен внешнему виду Анастасии:

«Она – потрясающая мать, потрясающая кухарка, потрясающая подруга, потрясающая актриса, потрясающая балерина! В ней сосредоточилось все лучшее, что может быть у женщины».

По словам самой Волочковой, в последнее время за ней настырно ухаживает один молодой человек.

«Он отличился, подарил мне не белые, а алые цветы. Эти алые розы были мне настолько дороги, что я их поставила возле балкона. Балкон открываю, чтобы поступал холод, тогда розы лучше стоят», – призналась звезда.