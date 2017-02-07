Вольф Мессинг предсказал США в 2017 году потерю мирового господства

Японии прорицатель обещал в этом же году неожиданный удар.

Общество

Стало известно предсказание Вольфа Мессинга на 2017 год, передают «Народные новости» во вторник, 7 февраля, со ссылкой на «Инфореактор».

По словам Мессинга, 2017 год обещает быть самым тяжёлым для многих стран мира. В этом году США утратят своё мировое господство, а их главным соперником станет небольшая страна. А Японию и Тайвань потрясёт неожиданный удар, о природе которого прорицатель умолчал.

России в текущем году Мессинг тоже предвещал тяжёлые времена, в частности, потерю части территорий. Но даже это не сломит страну, так как ей суждено стать могущественным духовным государством и занять достойное место на мировой арене.

Вольф Мессинг считается самым точным предсказателем в истории ХХ века. Ему приписывают предвидение даты окончания Второй мировой и ухода из жизни Сталина.