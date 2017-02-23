Водителя почтового фургона из Воронежской области наградили за мужество

Директорат «Почты России» вручил Николаю Ильинову ключи от УАЗ «Патриот».

Общество

Водитель почтового фургона Хохольского почтамта Воронежского филиала «Почты России» Николай Ильинов награждён ценным подарком за мужество, проявленное при сопротивлении грабителям.

Накануне Дня защитника Отечества, 22 февраля, директорат «Почты России» вручил водителю ключи от внедорожника УАЗ «Патриот», сообщает «Блокнот Россошь» в четверг, 23 февраля со ссылкой на данные Воронежского филиала «Почты России».

Торжественную передачу ключей провели в Москве, у головного офиса «Почты России» на Варшавском шоссе. Награждали смельчака заместитель гендиректора Почты России Евгений Елфимов и заместитель директора по корпоративным продажам ООО «УАЗ» Евгений Соболев.

Подвиг Николай Ильинов совершил 16 апреля прошлого года. Он на почтовом фургоне прибыл с пенсией и письмами в село Ивановка Хохольского района Воронежской области. Там на него набросились грабители и пытались отобрать деньги. Они были вооружены и ранили шофёра в руку и бедро.

Но грабители не на того напали. Николай Ильинов достал служебный травматический пистолет и открыл стрельбу по разбойникам. Тем пришлось ретироваться.

Ранее, по горячим следам, водителю почтового фургона вручили почётный знак Почты России «За мужество» и денежную премию. А теперь почтили ещё и ценным подарком.

Водителя поблагодарили за мужество и отвагу, а он поблагодарил руководство за то, что отметили его труд.