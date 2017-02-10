Во Владивостоке снесли кафе, где подавали водку вместо воды

Проверку точки общепита инициировала мать девочки, которую напоили водкой.

Общество

Во Владивостоке на улице Русской снесли точку фастфуда, стоявшую на этом месте свыше 10 лет. Об этом пишет Приморье24 со ссылкой на комментарии руководителя коммунальной службы администрации Советского района Владивостока.

По данным издания, проблемы у кафе начались в мае 2016 года. В кафе вместо бутылки с водой матери с ребёнком продали водку.

3-летняя девочка отравилась глотком спиртного, её поместили в токсикологическое отделение городской клинической больницы, где делали промывание желудка. Мать пожаловалась на кафе в полицию.

В ходе разбирательства по поводу скандального происшествия оказались подняты документы, свидетельствующие, что кафе несколько лет находилось возле ТЦ «Универсам» незаконно.

Представитель администрации прокомментировал, что демонтаж кафе осуществлён по решению комиссии об освобождении незаконно занятых объектов, что сама постройка доставлена на арестплощадку, и если владелец хочет её вернуть, он должен оплатить работы по сносу помещения.

Издание сообщает также, что за минувшую неделю в Советском районе Владивостока снесли 8 объектов, также как незаконно установленные.