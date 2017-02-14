Во Владимирской области «скорая» не приехала к пациентке, и женщина умерла

Медики будут отвечать за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей.

Общество

В городе Кольчугино Владимирской области возбуждено уголовное дело по факту смерти 41-летней женщины из-за отказа сотрудников «Скорой помощи» приехать по вызову. Об этом сообщает сайт «Новости СК РФ». Медики будут отвечать по ч. 2 ст. 109 УК РФ – за причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих должностных обязанностей.

Как установило следствие, трагедия из-за равнодушие медиков произошла в новогоднюю ночь. Вечером 31 декабря 2016 года, около половины девятого, жительница дома по улице Посёлок труда вышла из подъезда и обнаружила лежащую на земле женщину. На той не было верхней одежды, но она ещё подавала признаки жизни, пыталась самостоятельно разговаривать.

Гражданка, обнаружившая женщину, позвонила в «скорую медицинскую помощь» Кольчугинской ЦРБ и попросила прислать бригаду за пациенткой, напомнила, что на улице сильный мороз, и больная на улице может умереть.

В ответ диспетчер отказала в направлении бригады, сославшись на отсутствие свободных машин, нехватку кадров и загруженность по вызовам.

Примерно в 9 вечера, возвращаясь из магазина, жительница дома вновь увидела больную и попросила соседа помочь занести её в подъезд. «Скорая помощь» так и не приехала по вызову. В 22 часа 27 минут женщина умерла в подъезде дома, по заключению эксперта, от острого переохлаждения организма. 41-летняя умершая женщина проживала в другом подъезде этого же дома, была неравнодушна к алкоголю.

Проверка установила, что на «скорой» в ту ночь дежурило три бригады специалистов, и у диспетчера как минимум дважды была реальная возможность направить специалистов на улицу Посёлок труда для оказания помощи нуждавшейся в этом женщине.