Во Франции за несколько дней убьют более миллиона уток

Причина уничтожения уток – попытка не допустить распространение птичьего гриппа.

Общество

Во Франции для борьбы с птичьим гриппом за период с 5 по 20 января будет уничтожено 1,3 млн. уток, находящихся на свободном выгуле. Об этом сообщает РИА Новости.

Птиц уничтожат в департаментах Жер, Ланды и Верхние Пиренеи. Отмечается, что поголовье уток, использующихся во Франции для производства фуа-гра, составляет 18 миллионов.