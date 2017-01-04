Курс валют: $ //-// € //-//
         
http://7info.ru/news/world-society/vo_francii_za_neskolko_dnej_ubjut_bolee_milliona_utok/

Во Франции за несколько дней убьют более миллиона уток
Причина уничтожения уток – попытка не допустить распространение птичьего гриппа.

Общество   115

Во Франции для борьбы с птичьим гриппом за период с 5 по 20 января будет уничтожено 1,3 млн. уток, находящихся на свободном выгуле. Об этом сообщает РИА Новости.

Птиц уничтожат в департаментах Жер, Ланды и Верхние Пиренеи. Отмечается, что поголовье уток, использующихся во Франции для производства фуа-гра, составляет 18 миллионов. 