Во Франции из-за урагана без света остались 250 тысяч человек

По данным метеорологов, порывы ветра местами достигают 148 километров в час.

Общество

Порядка 250 тысяч жителей юго-запада Франции остались без электричества из-за бушующего урагана под названием «Лев», пишет РИА Новости .

Сообщается, что стихийное бедствие разразилось на территории Франции рано утром по местному времени. По данным метеорологов, порывы ветра местами достигают 148 километров в час.

Отметим, что устранением неполадок с электричеством занимается огромное число специалистов.