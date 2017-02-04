http://7info.ru/news/world-society/vo_francii_iz-za_uragana_bez_sveta_ostalis_250_tysjach_chelovek/
Во Франции из-за урагана без света остались 250 тысяч человек
Общество 97
Порядка 250 тысяч жителей юго-запада Франции остались без электричества из-за бушующего урагана под названием «Лев», пишет
РИА Новости .
Во Франции из-за урагана без света остались 250 тысяч человек
Общество 97
По данным метеорологов, порывы ветра местами достигают 148 километров в час.
Порядка 250 тысяч жителей юго-запада Франции остались без электричества из-за бушующего урагана под названием «Лев», пишет
Сообщается, что стихийное бедствие разразилось на территории Франции рано утром по местному времени. По данным метеорологов, порывы ветра местами достигают 148 километров в час.
Отметим, что устранением неполадок с электричеством занимается огромное число специалистов.