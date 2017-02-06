Владимирский коммерсант выплатил почти 15 миллионов рублей налогов
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Руководитель предприятия заплатил налоги в ходе следствия, уголовное дело прекращено.
14,5 миллионов рублей недоимки по налогам возместил государственной казне руководитель одного из предприятий Муромского района Владимирской области. О выплате
«Жест неслыханной щедрости» коммерсант сделал не совсем добровольно – в рамках расследования уголовного дела о совершении налогового преступления.
Крупная налоговая недоимка сложилась на предприятии из-за того, что с июля по октябрь 2015 года директор приказал при начислении зарплаты удерживать налог на доходы физических лиц, но не перечислять его в бюджет. Накопленные таким образом деньги директор тратил на решение хозяйственных вопросов.
Оставление налоговых выплат в коммерческом обороте незаконно, и об этом предпринимателю напомнили следственные органы.
Когда было возбуждено уголовное дело, глава предприятия избрал добросовестную форму поведения и перечислил в бюджет налоговую недоимку, пени и штраф – в сумме эти выплаты составили 14 миллионов 500 тысяч рублей.
После этого уголовное дело за неисполнение обязанностей налогового агента было прекращено.