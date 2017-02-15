Владимирский кадет получит от президента медаль за спасение людей

Глеб Фионин спас из огня двух женщин и ребёнка.

Общество

Кадет школы №1 города Курлово Гусь-Хрустального района Владимирской области по указу президента России будет награждён медалью «За спасение погибавших».

Об этом сообщает портал «Новости 33» со ссылкой на пресс-службу областной администрации.

9 мая 2016 года 15-летний Глеб Фионин спас из огня двух женщин и ребёнка. Он катался на мотоцикле по городу, увидел дым, подъехал к горящему дому и услышал от соседей, что в доме остались люди. Глеб разбил камнем окно и влез в дом. Он помог выбраться из огня семье – двум женщинам и маленькой девочке.

За геройский поступок Глеба уже неоднократно чествовали. Он получил благодарность администрации области, Почётную грамоту Владимирского МЧС и победил в номинации «Дети-герои» VIII Всероссийского фестиваля по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие мужества». Теперь смельчак ждёт награды от главы государства.