Вице-мэр австрийского Линца рассказал об уважении к воле народа Крыма

Детлеф Виммер заявил о необходимости снятия с России санкций.

Общество

Вице-мэр австрийского города Линц, административного центра федеральной земли Верхняя Австрия, Детлеф Виммер рассказал «Известиям» о важности снятия с России европейских санкций и уважении к воле народа Крыма о воссоединении с РФ.

По словам Виммера, Евросоюз должен наладить нормальные отношения с Россией, думать о вариантах снятия с нее санкций и прекратить торговый бойкот. Вице-мэр сказал, что федеральная земля Верхняя Австрия пытается отменить антироссийские санкции, а Линц стал первым городом, принявшим резолюцию против «блокады» России.

Отвечая на вопрос об отношении к вхождению Крыма в состав России, Виммер отметил важность права народа на самоопределение.

— Австрия имеет опыт потери собственных территорий. Невзирая на этот факт, существует ключевой аспект — люди имеют право определять свое будущее, и никто не вправе принуждать народ к чему-либо. Если люди хотят жить в составе РФ, то их воля должна быть услышана, — сказал вице-мэр.

По его словам, большинство крымчан четко заявили о своем желании, и никто не вправе осуждать их за это и вмешиваться в этот вопрос.