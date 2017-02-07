Верховный суд признал судебным доказательством диктофонную запись

Отныне запись собственных деловых переговоров не считается вмешательством в чужую частную жизнь.

Общество

Верховный суд РФ принял решение по судебному спору, исходя из данных, записанных на диктофон в ходе разговоров. Суд признал диктофонную запись доказательством, несмотря на то, что она была сделана без ведома одной из сторон.

Об этом судебном прецеденте рассказывает «Российская газета».

По данным издания, до суда дошёл конфликт между двумя жительницами Тверской области – муж одной дамы взял у другой в долг 1,5 миллиона рублей для вложения в бизнес. Заём оформили распиской на имя супруга. Должники сделали несколько выплат в качестве возмещения долга, а потом развелись, и перед кредиторшей встал вопрос, кто должен отдавать ей деньги.

Женщины состояли в дальнем родстве. Кредитная расписка была выписана на имя бывшего мужа родственницы. Казалось бы, женщина к долгу мужа ни при чём. Однако с помощью диктофонной записи телефонных переговоров с родственницей кредитор сумела доказать в суде, что женщина принимала в делах мужа живейшее участие, обсуждала условия выплаты кредита, предлагала часть его вернуть товаром и даже делала переводы после того, как они с супругом взяли в долг.

Исходя из всех этих фактов, отраженных в аудиозаписи, Верховный суд поделил долг поровну между бывшими супругами.

По сути, это решение означает изменение в порядке рассмотрения судебных споров. Отныне становится допустимой запись деловых переговоров без ведома и разрешения собеседников. Верховный суд признал это деяние не вторжением в чужую частную жизнь, а фиксацией событий собственной жизни.