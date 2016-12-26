Великобритания создаст ударные бригады против «Арматы» и «Курганца»

По оснащению эти бригады, как считают российские специалисты, заведомо уступают предполагаемому противнику.

Общество

Британские военные собираются сформировать две сверхмобильные «ударные бригады» для «отражения российской агрессии» с применением танков «Армата» и боевых машин на платформе «Курганец». Предполагается, что первая такая бригада появится в 2020 году. Об этом пишут «Известия» .

По словам главы министерства обороны Великобритании Майкла Фэллона, в 2017 году будет создана экспериментальная группа, которая в дальнейшем доработает концепцию ударных бригад и применения «Аяксов» на поле боя.

Особенностью ударных групп британской армии должна стать их высокая мобильность, позволяющая перебрасывать их за считаные часы в любую точку Европы, чтобы «остановить возможное вторжение российских войск».

Эти бригады планируется оснастить боевыми машинами на платформе «Аякс» — они, как считают эксперты, по своим возможностям уступают и «Курганцу», и «Армате». Например, военный эксперт Алексей Хлопотов назвал «Аякс» очень странной машиной со слабым вооружением, которая «будет неплохо смотреться на параде, но для большой войны не годится».