Варваре Карауловой вынесен приговор

Девушка получила 4,5 года колонии.

Общество

Студентке Варваре Карауловой, теперь Александре Ивановой, обвиняемой в попытке присоединиться к террористической организации «ИГ», запрещённой в России, сегодня, 22 декабря, вынесен приговор, сообщает ТАСС.

Приговор бывшей студентке философского факультета МГУ, ставшей после смены имени во время следствия Александрой Ивановой, огласил Московский окружной военный суд.

Ранее ТАСС обнародовал также видеотрансляцию вынесения приговора и последнего слова подсудимой. Она говорила о своём раскаянии и о том, что сама себя простить не может.

Девушку признали виновной и приговорили к 4,5 годам лишения свободы в колонии. Обвинение настаивало на 5 годах лишения свободы.