Ванга предсказала России роль спасительницы мира в 2017 году

Ясновидящая напророчила, что наступивший год принесёт страшные геополитические и социальные перемены.

Общество

Ванга предсказала России роль спасительницы мира в 2017 году. По словам болгарской ясновидящей, остальные страны будут рвать друг друга на куски, как животные, сообщает РЕН ТВ.

Предсказательница напророчила, что наступивший год принесёт страшные геополитические и социальные перемены. Ванга предрекла, что кризис мировых экономик, голод и вооруженные восстания приведут в итоге к Третьей мировой войне. По словам предсказательницы, на фоне этих бед произойдёт объединение всех славян под крылом России.