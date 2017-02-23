В Воронеже защитники Отечества устроили автомобильный флэшмоб

Это уже вторая масштабная публичная акция в городе в честь праздников зимой 2017 года.

Общество

Ко Дню защитников Отечества воронежские водители выстроили своих железных коней в виде звезды. Об этом пишет РИА Воронеж в четверг, 23 Февраля, со ссылкой на группу «Местоположение ДПС Воронеж & AutoVoronezh Online» в «ВК».

По данным издания и группы, приветствовали 23 февраля за два дня до этой даты.

Красивый флэшмоб прошёл на парковке сити-парка «Град» в Рамонском районе города. На акцию съехались полсотни автомобилистов. Они заранее получили поздравления с мужским праздником от инициаторов флэшмоба.

Автор идеи автомобильной звезды – горожанка Оксана. Это уже вторая публичная акция, организованная Оксаной к празднику этой зимой. На Валентинов день Оксана убедила водителей выстроить на той же площадке из машин сердце.

Как сообщает агентство, самый массовый автомобильный флэшмоб состоялся в Воронеже к новому 2013 году: в нём приняли участие более трёх сотен машин. К наступившему новому году флэшмоб тоже делали, но не такой многолюдный – «всего-то» из 65 автомобилей.