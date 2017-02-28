В Воронеже проведут массовую зачистку бродячих собак – СМИ

По официальным данным в Воронеже насчитывается 4,5 тыс. бродячих собак.

Общество

В трёх районах Воронежа – Советском, Левобережном и Железнодорожном – будет произведён отстрел бродячих собак. Связано это решение городских властей с объявленным там карантином по бешенству животных, сообщает Блокнот .

Хуже всего обстоит дело в Железнодорожном районе, куда забегают дикие лисы и заражают бродячих собак. По официальным данным в Воронеже насчитывается 4,5 тыс. бродячих собак.