В Великобритании умер изобретатель томографии

Знаменитому физику Питеру Мэнсфилду было 83 года.

Общество

В Великобритании скончался известный физик Питер Мэнсфилд, сотрудник Ноттингемского университета с 1964 года, один из изобретателей магнитно-резонансной томографии.

Об этом передаёт в пятницу, 10 февраля, «Реальное время» со ссылкой на «КоммерсантЪ».

Питер Мэнсфилд внёс большой вклад в создание МРТ как привычной нам медицинской процедуры. В 1973 году Пол Лотербур придумал получать томографические изображения с помощью ядерного магнитного резонанса. Следом за ним Мэнсфилд разработал технику, ускоряющую процесс сканирования и помогающую получать лучшее качество изображений внутренних органов.

В 2003 году оба физика получили Нобелевскую премию по медицине за изобретение МРТ.