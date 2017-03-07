В Твери будут судить главу Единого расчётно-кассового центра

Следствие считает, что ущерб от его противозаконных действий превысил 2 миллиона рублей.

Общество

В тверской Центральный районный суд передано уголовное дело директора ООО «Единый Расчётно-кассовый центр», сообщает «Твериград» со ссылкой на прокуратуру Тверской области.

Тверича обвиняют по ч. 1 ст. 201 УК РФ - в злоупотреблении полномочиями.

Следствие установило, что в декабре 2014 года директор предприятия заключил с восемью своими подчиненными дополнительные соглашения к трудовым договорам о расторжении договоров. В связи с чем каждому из этих восьми граждан была выплачена компенсация в размере пяти среднемесячных зарплат. Подобные компенсации не предусмотрены локальным нормативным актом, подчёркивает издание.

В итоге предприятие и город понесли убытки в размере более 2 миллионов рублей.

Если суд докажет вину директора ЕРКЦ, он может лишиться свободы на срок до 4 лет.