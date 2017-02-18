В Тюмени разработан способ слежения за перемещением детей

По мнению разработчиков, такая технология усилит меры безопасности.

Общество

Сотрудникам тюменской компании «Маяк» удалось создать уникальную технологию, с помощью которой родители смогут отслеживать местоположение ребёнка, пишет VistaNews .

Сообщается, что взрослым для этого понадобится смартфон и GPS-часы. Внутри «умных часов», которые будет носить ребенок, спрятана сим-карта. С ее помощью можно будет связаться с родителями.

Специалисты подчеркивают, что владельцы ключа безопасности, вводимого в приложение смартфона, смогут отследить местоположение детей в любой момент. По мнению создателей, такая технология усилит меры безопасности.

Отметим, что разработчикам требуется 10 миллионов рублей для того, чтобы новинка поступила в продажу.