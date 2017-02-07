В Тюмени испытывают бесконтактный градусник
Общество 96
Новый вид градусника изобретён сотрудниками Центра робототехники и автоматизированных систем управления.
Российские изобретатели, сотрудники Центра робототехники и автоматизированных систем управления, базирующегося в Тюмени, разработали и изготовили пробный вариант бесконтактного градусника.
Как
Градусник нового поколения имеет вид большой рамы, оснащённой дисплеем, на который выводятся данные о температуре тела человека, прошедшего раму. Такая конструкция позволяет единовременно и достаточно быстро проверить на наличие жара большую группу людей, что актуально для школ и прочих учебных заведений, особенно в период эпидемий.
Впрочем, не исключено, что бесконтактные градусники задействуют и в поликлиниках, чтобы свести к минимуму очереди.