В Тюмени испытывают бесконтактный градусник

Новый вид градусника изобретён сотрудниками Центра робототехники и автоматизированных систем управления.

Общество

Российские изобретатели, сотрудники Центра робототехники и автоматизированных систем управления, базирующегося в Тюмени, разработали и изготовили пробный вариант бесконтактного градусника.

Как сообщает во вторник, 7 февраля, ИА «Народные новости», сейчас в Тюмени проходят заключительные испытания нового вида градусника. По словам учёных, бесконтактный градусник предназначен прежде всего для школьников. Но испытывают тестовую модель не в учебных заведениях.

Градусник нового поколения имеет вид большой рамы, оснащённой дисплеем, на который выводятся данные о температуре тела человека, прошедшего раму. Такая конструкция позволяет единовременно и достаточно быстро проверить на наличие жара большую группу людей, что актуально для школ и прочих учебных заведений, особенно в период эпидемий.

Впрочем, не исключено, что бесконтактные градусники задействуют и в поликлиниках, чтобы свести к минимуму очереди.