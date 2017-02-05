В США сын и мать по очереди сменили пол

Удивительная трансгендерная история семьи Мейсонов появилась в американских СМИ.

Общество

В американских СМИ появилась удивительная трансгендерная история семьи Мейсонов. Так, сначала сын решил стать девочкой, а затем его мать стала папой, пишет AOnews .

Сообщается, что младший Мейсон вырос мальчиком, который испытывал тягу ко всему женскому. Родители прислушались к влечению своего чада и пошли ему навстречу, чтобы он смог стать девушкой по имени Кортни.

Однако оказалось, что он был не единственным членом семьи, недовольным своим полом – Миссис Мейсон приняла решение стать мужчиной, взяв имя Эрик. Таким образом, у новоявленной Кортни Мейсон стало два отца.

Неизвестно как себя чувствует глава семейства, и не собирается ли он составить полную кампанию своим домочадцам.