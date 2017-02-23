В США искоренят туалеты для «третьего пола»

Новые правила коснутся американских учебных заведений.

Общество

Стало известно о намерении администрации Трампа отменить правила о гендерно-нейтральных туалетах в школах и вузах США. Об этом передаёт Euronews, цитируя сообщения в Твиттере.

Речь идёт о правиле, введённом администрацией Барака Обамы для американских школ, вузов и колледжей обеспечить доступ учащихся-трансгендеров в туалеты той половой принадлежности, которую они пожелают.

Многие учебные заведения сочли за благо открыть в своих стенах гендерно-нейтральные туалетные комнаты. Теперь, возможно, их в университетах не станет.

У начинания Трампа немало противников. Организации по защите прав ЛГБТ-учащихся напоминают президенту, что «нейтральные» туалеты спасают жизнь многим учащимся с нетрадиционной ориентацией, но при этом никому не мешают. Правозащитники боятся, что отмена гендерно-нейтральных туалетов криминализирует обстановку в учебных заведениях.

Впрочем, администрация Трампа сообщает, что будут не введены запреты на туалеты для «третьего пола», а просто вопрос их организации станет решаться внутри штатов либо в уставах самих колледжей и т.п.

По данным издания, нормативный документ может быть завизирован в пятницу, 24 февраля.