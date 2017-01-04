В США 2-летний малыш спас брата-близнеца

Маленький спасатель вызволил своего брата-близнеца из-под комода, упавшего на него во время игры.

Общество

В американском штате Юта 2-летний ребенок вызволил своего брата-близнеца из-под комода, упавшего на него во время игры. Инцидент запечатлен на видео в YouTube, пишет АиФ .

Сообщается, что увлекшись игрой, дети случайно перевернули шкаф на одного из малышей. Родителей на тот момент по близости не оказалось. Тогда на помощь пришел брат-близнец, который смог отодвинуть комод в сторону и освободить пострадавшего ребенка.

Родители рассказали, что решили опубликовать видеозапись в интернете с целью призвать других взрослых не оставлять своих детей без присмотра.