В соцсетях пугают, что «ВК» приходит конец

Пользователей «ВКонтакте» захлёстывает лавина сообщений о близком закрытии сети.

Общество

Пользователи «ВКонтакте» массово републикуют сообщение о том, что с 6 марта ресурс прекратит своё существование, а личная информация владельцев страничек станет достоянием всемирной сети.

Об этом передаёт «Лента.ру» во вторник, 28 февраля.

Как объясняет издание, в соцсети примерно раз в минуту появляется по четыре новых репоста одного и того же сообщения: что пресс-секретарь соцсети «ВК» Герман Клименко предупредил о грядущем удалении ресурса с 6 марта.

Чтобы защитить свою личную информацию и частные фото от «рассылки по всему свету», пользователям ВК предлагается повесить это сообщение себе на стену в качестве «уведомления приватности». Якобы после этого вся информация будет находиться под защитой закона об авторском праве.

«Лента.ру» напоминает пользователям, что Герман Клименко является советником президента России по развитию интернета, а вовсе не пресс-секретарём ВК, да и неизвестно, существует ли вообще у соцсети такая служба.

С позиций защиты авторского права републикация бессмысленна, так как представляет собой набор терминов и констатацию фактов либо имеющихся законов.

Официальных подтверждений угрозе существования ВК пока никто не обнаружил. Но «уведомление приватности» распространяется лавинообразно, как всякий спам. Представители старшего поколения могут вспомнить в связи с этим предупреждением «письма счастья», которые ходили по рукам ещё в бумажном виде.