В СКФО поступления акцизов по крепкому алкоголю в бюджет выросли вдвое

В 2016 году в республиках Северного Кавказа были пресечены масштабные схемы уклонения от уплаты акцизов

Общество

Федеральная налоговая служба (ФНС) совместно с правоохранительн ыми органами и Росалкогольрегул ированием в 2016 году пресекли масштабные схемы уклонения от уплаты акцизов в СКФО (Северо-Кавказск ий федеральный округ).

По данным казначейства за 10 месяцев, поступления акцизов по всем группам товаров в СКФО выросли на 25%, до 27 млрд рублей. Этот результат стал следствием вывода из тени производства и оборота алкогольной продукции, сообщают Известия .

Если за 10 месяцев прошлого года из региона поступило 3,6 млрд рублей акцизов на крепкий алкоголь, то в этом году эта цифра практически удвоилась и составила 6,1 млрд. При этом доля СКФО в акцизе по крепкому алкоголю выросла с 8 до 12%.