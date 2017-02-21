В Швеции предложили ввести перерыв для секса во время рабочего дня

По мнению автора инициативы, это поможет улучшить отношения внутри коллектива.

Общество

Шведский политик Пер-Эрик Мускос выступил с инициативой предоставлять сотрудникам часовые оплачиваемые перерывы, во время которых они смогут заниматься сексом, пишет Life .

Автор идеи подчеркивает, что многие исследования доказывают безусловную пользу секса. По его мнению, это поможет улучшить отношения внутри коллектива.

Политик также отметил, что современные пары проводят слишком мало времени вместе. При этом он не исключил, что работники смогут использовать перерыв не по прямому назначению, а в личных целях.