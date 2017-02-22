В Сети появились уникальные снимки гибридного внедорожника «Range Rover»

Выпуск автомобиля запланирован на 2018 год.

Общество

Фотошпионы выложили в Интернет сделанные ими снимки новой гибридной модели внедорожника «Range Rover», пишет Svopi .

Благодаря этим фотографиям экспертам удалось выяснить, что автомобиль будет оснащен новым передним бампером и решеткой радиатора, за которой находится точка подзарядки от внешнего источника. У модели появится бензиновый мотор «Ingenium» и электромотор. По оценке специалистов, гибрид сможет проехать на батарее до 50 километров.

Сообщается, что отличительная особенность новинки станет сочетание мощного двигателя и высокой экологичности.

Отметим, что выпуск внедорожника запланирован на 2018 год.