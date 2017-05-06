В Сети появились первые снимки уникального Ford Mustang

На фото представлен Mustang GT500 или обновленная версия GT350.

Общество

Представители американского производителя Ford тайно проводят дорожное тестирование уникального автомобиля Mustang. На просторах Сети появились первые снимки данной новинки, пишет VistaNews .

По мнению специалистов, на снимках представлен Mustang GT500 или обновленная версия GT350. Ожидается, что модель получит решетку радиатора, а также копот с дополнительными отверстиями для воздуха.

Что касается технического оснащения авто, то эксперты считают, что если тест-драйв проходит GT500, то он получит двигатель, значительно превышающий мощность в 526 лошадиных сил. При этом в случае, если на фото представлен усовершенствованный GT350, он все равно получит увеличенную мощность силовой установки.