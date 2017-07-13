В сети появились фото свадебного подарка Овечкину от Владимира Путина

Лидер страны вручил молодоженам чашки, блюдца и чайник.

Общество

На просторах сети идет активное обсуждение подарка, который сделал президент России Владимир Путин новобрачным Александру Овечкину и Анастасии Шубской. Фотографии, которые привели к дискуссиям, появились в социальной сети Twitter .

Как стало известно, лидер страны вручил молодоженам чашки, блюдца и чайник из прозрачного материала, украшенные инкрустацией из переплетающихся листьев с вставками из темно-розового камня.