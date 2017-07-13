Курс валют: $ //-// € //-//
         
http://7info.ru/news/world-society/v_seti_pojavilis_foto_svadebnogo_podarka_ovechkinu_ot_vladimira_putina/

В сети появились фото свадебного подарка Овечкину от Владимира Путина
Лидер страны вручил молодоженам чашки, блюдца и чайник.

Общество   780

На просторах сети идет активное обсуждение подарка, который сделал президент России Владимир Путин новобрачным Александру Овечкину и Анастасии Шубской. Фотографии, которые привели к дискуссиям, появились в социальной сети Twitter .

Как стало известно, лидер страны вручил молодоженам чашки, блюдца и чайник из прозрачного материала, украшенные инкрустацией из переплетающихся листьев с вставками из темно-розового камня.

Отметим, что хоккеист Александр Овечкин и модель Настасья Шубская оформили отношения еще в августе прошлого года, пишет Дни