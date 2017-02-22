В Сети набирает популярность видео поющего современные хиты попугая

Ролик был загружен 21 февраля и уже набрал почти 400 тысяч просмотров.

Общество

Недавно на «YouTube» появилось видео с попугаем, который подпел известному американскому рэперу Eminem в песне «The Monster». Ролик был загружен 21 февраля и уже набрал почти 400 тысяч просмотров, пишет EG .

В опубликованном ролике на музыкальный клип наложили отрывки с выступлением пернатого, заменив ими партию Рианны. На кадрах видно, что птица прекрасно справляется со своей задачей. Один пользователь даже пожаловался:

«Эта птица поет лучше меня, что же за жизнь у меня такая».

Отметим, что ранее попугай поразил аудиторию исполнением композиции «Chandelier» австралийской певицы Sia.