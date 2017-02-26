В Сеть «просочились» фото обновленного кроссовера Subaru Forester‍

Ожидается, что новинка получит измененный обвес.

Общество

Фотошпионам удалось запечатлеть обновленный кроссовер «Subaru Forester‍» и поделится фотографиями с автолюбителями. На данный момент японская компания «Subaru» проводит дорожные тестирования модели, пишет Rusargument .

Ожидается, что новинка получит измененный обвес. На тестах разработчики используют автомобиль в старом кузове, чтобы не рассекретить новый дизайн, и при этом испытать новое шасси.

Напомним, что это будет уже пятая генерация популярной модели «Subaru». Первые слухи о подготовке автомобиля появились еще в 2015 году.