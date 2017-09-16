В самопровозглашенной ДНР прокомментировали позицию Меркель по вводу миротворцев в Донбасс

Об этом сообщает RT

Общество

Представитель Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что нельзя размещать миротворческие силы ООН без согласия самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Соответствующее заявление господин Пушилин сделал в интервью RussiaToday, корреспондент которой просил прокомментировать заявление канцлера Германии Ангелы Меркель, которая назвала идею размещения миротворческой миссии ООН в Донбассе «интересной».

По словам господина Пушилина, запад должен разрешать конфликт политическим способом, а не путем ввода контингента ООН на территорию Украины.

Напоминаем, что ранее канцлер Ангела Меркель поддержала идею президента РФ Владимира Путина о размещении миротворческой миссии ООН в Донбассе. Следует отметить, что еще раньше газета "Ведомости" и Ъ сообщали о сокращении финансирования самопровозглашенных республик со стороны России. В Кремле такую информацию решительно опровергли.

Конфликт на Донбассе развивается с 2014 года.