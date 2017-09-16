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http://7info.ru/news/world-society/v_samoprovozglashennoj_dnr_prokommentirovali_poziciju_merkel_po_vvodu_mirotvorcev_v_donbass/

В самопровозглашенной ДНР прокомментировали позицию Меркель по вводу миротворцев в Донбасс
Об этом сообщает RT

Общество   35

Представитель Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что нельзя размещать миротворческие силы ООН без согласия самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Соответствующее заявление господин Пушилин сделал в интервью RussiaToday, корреспондент которой просил прокомментировать заявление канцлера Германии Ангелы Меркель, которая назвала идею размещения миротворческой миссии ООН в Донбассе «интересной». 

По словам господина Пушилина, запад должен разрешать конфликт политическим способом, а не путем ввода контингента ООН на территорию Украины. 

Напоминаем, что ранее канцлер Ангела Меркель поддержала идею президента РФ Владимира Путина о размещении миротворческой миссии ООН в Донбассе. Следует отметить, что еще раньше газета "Ведомости" и Ъ сообщали о сокращении финансирования самопровозглашенных республик со стороны России. В Кремле такую информацию решительно опровергли. 

Конфликт на Донбассе развивается с 2014 года. 