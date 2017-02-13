В Самаре волчица живёт в одной квартире с мамой и её дочкой

Хозяйка волчицы кинолог и утверждает, что зверем можно «управлять», как собакой.

Общество

Канадскую волчицу о кличке Чара держит в своей квартире жительница Самары Ирина, у которой 7-летняя дочь Ярослава, рассказывает «Лайф».

Мать и дочь не боятся хищницу, а, наоборот, стараются её воспитывать, пишет издание. Когда они гуляют по городу втроём, волчицу на поводке держит женщина.

Чаре уже 3 года. Её щенком выкупил из самарского зоопарка знакомый Ирины. Он сам намеревался завести себе ручного волка. Но у мужчины что-то пошло не так, и он попросил женщину забрать Чару.

Ирина по профессии кинолог, 10 лет служит в правоохранительныйх органах. У неё имеется опыт работы с волкособами (гибридами волка и собаки). Волкособ Алан тоже живёт у женщины дома. Ирина утверждает, что волчицей можно управлять так же, как собакой, если понять её психологию. По словам женщины, её питомица уже освоила команды «сидеть», «лежать» и «голос», но на последнюю не лает, а воет. Чара ест мясо, а ещё печенье, яблоки и виноград.

Ирина пишет статью о воспитании волчицы в домашних условиях. Она считает, что важно приучить волка к членам семьи «дрессировщика», поэтому в тренировках Чары вместе с мамой участвует Ярослава. Девочке было 4 годика, когда в её жизни появилась волчица, и она привыкла относиться к ней как к ещё одной собачке.

Ярослава подражает маме и тоже «пишет» книжку для детей «Как приручить волков». Она ещё не все буквы знает, поэтому больше рисует, чем пишет. В книге Ярославы готовы уже две страницы.