В Ростове снесут большинство сгоревших во время пожара домов



Общество

163 дома, пострадавших во время большого пожара в Ростове-на-Дону, пообещали снести. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на замглавы администрации города по вопросам ЖКХ Владимира Сакеллариуса. Снос указанных объектов будет производиться за бюджетный счет. Следует отметить, что собственники помещений уже дали свое «добро» на такие изменения. Что касается земельных участков, то они, отмечает господин Владимир Сакеллариус, останутся в собственности граждан.

Какие дома оставят?

Только 11 домов будут восстановлены. Их список пока не обнародовали

Напоминаем, что 21 августа в центре Ростова-на-Дону произошел серьезный пожар. Огонь полыхал на площади более 10 тысяч квадратных метров. Более 100 домов были разрушены. Пострадали более 600 человек. По данному факту было возбуждено уголовное дело.