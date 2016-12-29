В России запустят пилотный проект биобанков органов и тканей

В 2018 году проект стартует в пяти регионах, в 2021-2035 – в городах-миллионниках.

Общество

В России запустят пилотный проект биобанков органов и тканей клеточных линий и биомедицинских продуктов уже в 2017 году, передаёт ТАСС.

В 2018 году проект стартует в пяти регионах, в 2021-2035 – в городах-миллионниках. Одним из первых в биобанк войдет живой эквивалент кожи, разработанный Институтом биологии развития.

«Проект Института биологии развития подпадает под наши приоритеты, среди которых создание искусственных органов и систем. Мы также видим коммерческую рентабельность этого проекта, который связан с задачей по созданию в России развитой системы биобанков. Например, когда такой банк появится на Дальнем Востоке, туда смогут приехать китайцы, которым требуется восстановление кожи», – рассказал соруководитель направления «Биомедицина» программы HealthNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Андрей Ломоносов.