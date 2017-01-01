В России запретили алкоголь в пластиковой таре

В России вступил в силу запрет на производство и оборот алкоголя в пластиковой таре, объём которой превышает 1,5 литра.

Общество

В воскресенье, 1 января, в России вступил в силу запрет на производство и оборот алкоголя в пластиковой таре, объём которой превышает 1,5 литра. Розничная продажа алкоголя в ПЭТ-таре будет запрещена с 1 июля, передаёт Life.

За производство алкоголя в пластиковых бутылках объёмом свыше 1,5 литра предусмотрены штрафы 100 тысяч — 200 тысяч рублей для должностных лиц и 300 тысяч — 500 тысяч рублей — для юридических.

Соответствующие штрафы будут накладываться за розничную продажу алкоголя с 1 июля 2017 года.