В России выявили более опасную версию ВИЧ

Новый вирус образовался из смешения ранее доминировавшего в стране штамма (A1) и нового агента, занесенного из Средней Азии (AG).

Общество

В России выявили более опасную версию ВИЧ. По словам учёных, она образовалась из смешения ранее доминировавшего в стране штамма (A1) и нового агента, занесённого из Средней Азии (AG), пишет Российская газета.

Заведующий лабораторией иммунохимии Института вирусологии им. Д. И. Ивановского Эдуард Карамов рассказал, что обнаруженный вирус A63 гораздо опаснее «родителей». На данный момент носителями вируса являются примерно 1,5 миллиона россиян, при этом темпы инфицирования в стране растут.

Учёный предложил создать межведомственную комиссию по изучению ВИЧ, где главную роль играла бы РАН. Одной из её задач должен стать мониторинг гибридизации и смешения вирусов иммунодефицита человека. По его словам, эта работа необходима для эффективной профилактики и борьбы с распространением ВИЧ в России.