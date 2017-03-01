В России разработали виртуальный культурный путеводитель по самым добрым городам
Общество 63
Общественная палата РФ и портал Культура.рф приглашают россиян на виртуальную прогулку по городам-победителям акции #МарафонДобрыхДел
Общественная палата РФ совместно с порталом Культура.рф разработали путеводитель по самым добрым городам России, которые были определены по результатам всероссийской акции #МарафонДобрыхДел. Теперь россияне могут в режиме онлайн прогуляться по улицам Якутска, посмотреть главные достопримечательности Новочеркасска и окунуться в культурную жизнь Омска. Как отметила инициатор акции #МарафонДобрыхДел, член ОП РФ Елена Сутормина, путеводитель призван не только раскрыть культурную значимость российских городов, но и повысить туристический поток. Путеводитель опубликован на сайте
«В первую очередь наша цель – ещё раз привлечь внимание людей к российским городам. Сегодня многие не представляют, что, например, можно посмотреть в Новочеркасске или, скажем, в Якутске. Поэтому в виртуальных турах мы постарались показать большинство самых интересных достопримечательностей этих мест, - отметила Елена Сутормина. - Учитывая, что, по последним исследованиям, более 40% туристов предпочитают активный отдых, думаю, что когда они получат больше информации об этих городах, то предпочтут их зарубежным странам и курортам».
Культурные путеводители разработаны по Якутску, Москве, Санкт-Петербургу, Волгограду, Чебоксарам, Новочеркасску, Ульяновску, Омску, Вологде и Екатеринбургу.
По словам составителей, путеводитель поможет не только взглянуть на известные достопримечательности под другим углом, но и выбрать новые точки на культурной карте.
«Мы постарались сделать этот проект интересным как для аудитории, которая уже активно путешествует по России, так и для тех, кто еще не решил, куда отправиться. Читатели портала Культура.рф, помимо популярных маршрутов, смогут открыть для себя новые города», - отметил советник министра культуры РФ Вадим Ваньков.
Акция #МарафонДобрыхДел проводилась Общественной палатой РФ совместно с Роспатриотцентром, Ассоциацией волонтерских центров и Российским фондом мира с 11 октября по 3 ноября 2016 года. В этом году #МарафонДобрыхДел стартует 1 марта и будет посвящен Году экологии. Зарегистрироваться на участие можно на сайте акции добродела.рф. Помимо самых добрых городов в рамках акции также будут определены самые добрые школы страны.