В России разработали позволяющий выявлять рак биочип
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Система точной диагностики может определить тип, локализацию опухоли и наличие метастазов.
Врачи Российского онкологического научного центра (РОНЦ) им. Н.Н. Блохина совместно с Нижегородской медицинской академии и Институтом эпидемиологии и микробиологии им. И.Н. Блохиной разработали тест-систему для иммуноцитохимического исследования, которая получила название «Биочип».
Как рассказала
«Например, пациент обратился к терапевту с жалобой на припухлость на шее. Это может быть обычным лимфаденитом, кистой шеи, аллергической реакцией на укус насекомого, саркомой мягких тканей шеи. А если у пациента обнаружена жидкость в легких, причиной может быть туберкулез, пневмония, метастаз рака, мезотелиома. С помощью новой тест-системы мы можем всё это исключить и дать рекомендации врачам, где искать проблему», — сказала Савостикова.
Тест-система представляет собой сам биочип, сканер для оцифровывания результатов и транспортно-питательную среду для хранения биоматериала. Она продумана таким образом, что ее можно легко и быстро внедрить по всей стране. Для широкого внедрения этого метода нужно оснастить каждую лабораторию биочипами и сканерами.