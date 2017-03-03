В России появится единая карта пунктов сбора вторсырья

Новый ресурс, отметила инициатор создания карты, член Общественной палаты РФ Елена Сутормина позволит обобщить информацию о сборе и утилизации бытовых отходов, работе, которая сегодня вызывает многочисленные вопросы граждан.

Общество

В России создадут карту пунктов сбора вторсырья. С соответствующей инициативой выступила Общественная палата РФ. Проект станет частью всероссийской экологической акции «Марафон добрых дел».

Запустить карту планируется 20 марта, уже сейчас к её созданию подключились жители крупных городов и небольших населённых пунктов. В первые дни в адрес инициаторов поступили адреса 439 адресов пунктов сбора вторсырья в 108 городах. Добавить свою информацию на будущую карту можно по адресу добродела.рф.

Новый ресурс, отметила инициатор создания карты, член Общественной палаты РФ Елена Сутормина позволит обобщить информацию о сборе и утилизации бытовых отходов, работе, которая сегодня вызывает многочисленные вопросы граждан. Сейчас информацию о том, где можно сдать вторсырьё желающие не могут найти даже в интернете. Новая электронная карта позволит решить эту проблему, отметила Сутормина.