В России начались продажи обновленного кроссовера Nissan Terrano

Стоимость новинки составляет от 925 тысяч до 1 миллиона 220 тысяч рублей.

Общество

Представители японской автокомпании «Nissan» объявили об официальном старте на территории России обновленной версии кроссовера «Terrano». Сообщается, что новинка оснащена системой «ЭРА-ГЛОНАСС», ставшей обязательной для нашей страны с 1 января 2017 года, пишет Дейли-Мотор .

Известно, что автомобиль получил систему удаленного запуска мотора, подогрев лобового стекла, навигационную систему с 7-дюймовым дисплеем, камеру заднего вида, а также новый мультируль. Салон модели выполнен с использованием износостойких материалов. Что касается технического оснащения, то линия новых внедорожников имеет под капотом 1,6 и 2-литровые двигатели мощностью 114 и 143 лошадиных сил соответственно. Первый мотор работает в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач, пару второму же составляет 6-ступенчатая МКП или «автомат».

Отметим, что стоимость кроссовера составляет от 925 тысяч до 1 миллиона 220 тысяч рублей.