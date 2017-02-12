В России может появиться первый в мире летающий внедорожник

Назначением транспорта станет доставка груза и граждан в те регионы, где имеются проблемы с дорогами.

Общество

В ближайшем будущем российские ученые приступят к созданию первого в мире летающего внедорожника. Прием заявок на конкурс «Фонда перспективных исследований», который возьмётся за разработку летательного аппарата, завершится уже в марте 2017 года, пишет АН .

Сообщается, что уникальным аппаратом можно будет управлять, как обычным автомобилем. Назначением транспорта станет доставка груза и граждан в те регионы, где имеются проблемы с дорогами, а также не развита авиация.

Отметим, что разработка будет иметь незначительный разбег для взлета и сможет обеспечивать максимальную безопасность для пассажиров и груза. Таким образом, специалисты планируют объединить инновации с высоким уровнем комфорта.