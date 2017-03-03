В России хотят отменить открепительные удостоверения на выборах

Соответствующий законопроект внесён на рассмотрение в Государственную Думу.

Общество

В Государственную Думу РФ внесён законопроект об отмене открепительных удостоверений на выборах президента и ряде выборов других уровней. Об этом сообщает РИА Новости .

Документ направил на рассмотрение председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. По его словам, в российском обществе есть мнение, что с помощью открепительных удостоверений можно фальсифицировать результаты выборов. Сам он так не считает, но подобные мнения «должны быть учтены, даже если эти опасения излишни». Клишас также отметил, что законопроект согласован с Центризбиркомом.

Чтобы люди, которые находятся не по месту регистрации, смогли проголосовать, планируется создать специальный Центр обработки обращений. Туда гражданин сможет позвонить либо отправить письмо по электронной почте не позднее, чем за три дня до выборов.