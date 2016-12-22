http://7info.ru/news/world-society/v_rjazani_deti_s_ogranichennymi_vozmozhnostjami_zdorovja_uvideli_novogodnee_predstavlenie_plamennye_jolki/
В Рязани дети с ограниченными возможностями здоровья увидели новогоднее представление «Пламенные ёлки»
Общество 132
В Рязани дети с ограниченными возможностями здоровья увидели новогоднее представление «Пламенные ёлки»
Общество 132
Новогоднюю программу для детей с ограниченными возможностями здоровья провели в Доме общественных организаций в четвёртый раз.
В Рязани дети с ограниченными возможностями здоровья увидели новогоднее представление «Пламенные ёлки». Спектакль с участием сказочных персонажей состоялся во вторник, 20 декабря, сообщает сайт администрации города.
Новогоднюю программу для детей с ограниченными возможностями здоровья провели в Доме общественных организаций в четвёртый раз. Гости смогли принять участие в интерактивных играх, конкурсах и мастер-классах.
Стоит отметить, что все дети и их родители являются активными участниками социального проекта «Город будущего».