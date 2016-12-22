В Рязани дети с ограниченными возможностями здоровья увидели новогоднее представление «Пламенные ёлки»

Новогоднюю программу для детей с ограниченными возможностями здоровья провели в Доме общественных организаций в четвёртый раз.

Общество

В Рязани дети с ограниченными возможностями здоровья увидели новогоднее представление «Пламенные ёлки». Спектакль с участием сказочных персонажей состоялся во вторник, 20 декабря, сообщает сайт администрации города.

Новогоднюю программу для детей с ограниченными возможностями здоровья провели в Доме общественных организаций в четвёртый раз. Гости смогли принять участие в интерактивных играх, конкурсах и мастер-классах.

Стоит отметить, что все дети и их родители являются активными участниками социального проекта «Город будущего».