В пещере Перу нашли трёхпалую руку неизвестного существа

Исследователи при рентгеновском изучении выяснили особенности строения кисти.

Общество

В пещере Перу нашли трёхпалую руку. Специалисты пока не могут определить её происхождение, сообщает VladTime.ru.

Исследователи при рентгеновском изучении выяснили особенности строения кисти: в ней шесть костей и пять суставов. На одном из пальцев специалисты нашли ноготь и частицу необычного металла под кожей.

Как оказалось, ладонь неизвестного существа была несколько раз сломана.

Отмечается, что в этой же пещере до этого находили статуэтку в виде мумии, напоминающую пришельца.