http://7info.ru/news/world-society/v_peschere_peru_nashli_trjohpaluju_ruku_neizvestnogo_suschestva/
В пещере Перу нашли трёхпалую руку неизвестного существа
Общество 591
В пещере Перу нашли трёхпалую руку. Специалисты пока не могут определить её происхождение, сообщает
VladTime.ru.
В пещере Перу нашли трёхпалую руку неизвестного существа
Общество 591
Исследователи при рентгеновском изучении выяснили особенности строения кисти.
В пещере Перу нашли трёхпалую руку. Специалисты пока не могут определить её происхождение, сообщает
Исследователи при рентгеновском изучении выяснили особенности строения кисти: в ней шесть костей и пять суставов. На одном из пальцев специалисты нашли ноготь и частицу необычного металла под кожей.
Как оказалось, ладонь неизвестного существа была несколько раз сломана.
Отмечается, что в этой же пещере до этого находили статуэтку в виде мумии, напоминающую пришельца.