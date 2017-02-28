В первый раз за сто лет: голландскую старушку арестовали по её просьбе

Полицейские очень удивились, но пошли навстречу эксцентричному желанию.

Общество

Полицейские голландского города Неймеген-Зюйд очень удивились, когда к ним обратилась племянница 99-летней местной жительницы и попросила… арестовать её престарелую тётю. Понарошку, на несколько минут.

Об аресте по воле «заказчика» сообщает Rusbenelux.com со ссылкой на BuzzFeed.

99-летнюю старушку зовут Энни, и её самой горячей мечтой было побывать под арестом. При этом ничего противозаконного женщина не совершила.

Полицейские приехали домой к Энни, надели на неё наручники и доставили в участок. Бабушка просидела там в камере несколько незабываемых минут. Судя по выражению её лица на фото, исполнение мечты доставило пожилой даме море эмоций.

Полицейские объяснили прессе, что решили сделать исключение из правил ареста для женщины столь почтенного возраста.