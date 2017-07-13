В первой в мире выставке приняли участие 170 кошек 25 пород. 13 июля в истории

В Лондоне прошла первая выставка кошек, в которой, в частности, принял участие дикий шотландский кот без одной лапы и экзотические тогда сиамские коты

Общество

13 июля 100 года до н.э. ( 12 июля, по другой версии) родился полководец, писатель, римский политический и государственный деятель Гай Юлий Цезарь. Завоевав Галлию, Цезарь расширил пределы Римской империи до берегов Атлантики. Его деятельность изменила политический и культурный облик всех будущих западноевропейских государств. Обладая блестящими способностями в области военной стратегии и тактики, Цезарь добился победы в гражданской войне и стал единоличным правителем Рима, его пожизненным диктатором. Проводимые им реформы заложили основы будущей Римской империи. Со временем его имя превратилось в один из официальных титулов правителей Рима, а впоследствии, видоизменяясь, распространилось на другие языки. Так появились, в частности, германский титул «кайзер» и русский - «царь».

13 июля 1871 года в лондонском Хрустальном дворце состоялась первая в мире выставка кошек. Организовал её иллюстратор-анималист Гаррисон Уэйр. Им были разработаны регламент и концепция выставки, впервые определены стандарты пород и градация по длине и окрасу шерсти. В шоу принимало участие 170 питомцев, принадлежащих к 25 различным породам, и даже один дикий шотландский кот, потерявший лапу в битвах с соплеменниками. Оценивали претендентов сам Уэйр, его брат Джон и биолог-любитель в сане священнослужителя Джон Макдоналд. На следующее утро все газеты британской столицы писали об успехе мероприятия, а картинки кошек оказались популярнее репортажей о скандалах в высшем свете. Публика впервые познакомилась с загадочными сиамскими котами. В 1887 году был основан первый английский «Национальный клуб любителей кошек», действующий по сей день.

13 июля 1923 года в Калифорнии, на склоне горы Маунт-Ли, появилась надпись Hollywood. Первоначально это было название новых жилых кварталов Лос-Анджелеса - «Hollywoodland». Знак предполагалось снести через полтора года, однако развитие «фабрики грёз» привело к тому, что надпись стала прочно ассоциироваться с Голливудом. В 1939 году истекли её официальная поддержка и ремонт, и она быстро пришла в упадок. В 1949 году её восстановлением занялась Торговая палата Голливуда, удалившая последнее слово «land». Эта надпись разрушилась к началу 1970-х годов, и была заменена на добровольные пожертвования спонсоров. Каждая буква обошлась им почти в 28 тысяч долларов. Новая надпись была открыта в прямом эфире в 75-ю годовщину Голливуда.

13 июля 1930 года в Уругвае начался первый в истории Чемпионат мира по футболу. Выбор Уругвая в качестве места проведения спортивного состязания не был случайным. Сборная этой страны победила на VIII Олимпийских играх 1924 года в Париже и IX Олимпийских играх 1928 года в Амстердаме, после чего эта латиноамериканская страна получила право проведения первого чемпионата. Специально к этим состязаниям в Монтевидео построили новый стадион, который в честь юбилея независимости назвали «Сентенарио» – «столетие». Все расходы по размещению гостей чемпионата уругвайская сторона взяла на себя. В турнире приняли участие 13 команд из Франции, Югославии, Румынии, Бельгии, Перу, США, Аргентины, Бразилии, Боливии, Чили, Мексики, Парагвая и Уругвая.



13 июля 1837 года королева Виктория стала первым английским монархом, поселившимся в Букингемском дворце. Букингемский дворец в Лондоне был известен как дом Букингема, построенный для герцога Букингемского в 1703 году. В 1762 году его приобрел король Георг III для своей частной резиденции, поскольку Сент-Джеймский дворец перестал устраивать его и величиной, и отделкой. Дворец был официально объявлен главной резиденцией британских монархов при вступлении на престол королевы Виктории в 1837 году. В настоящее время дворец включает в себя 600 комнат, занимает территорию 20 гектаров, из которых 17 гектаров занимает сад.