В Пермском крае водитель сбил насмерть двух пешеходов

Под колесами лихача оказались две женщины, которые скончались от полученных травм.

Общество

В районе остановки «Дворец Ленина» в городе Березники в Пермском крае произошла серьезная авария, которая унесла жизни двух местных жителей. Инцидент зафиксирован днем 29 апреля, пишет Flat Road .

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля ВАЗ на большой скорости врезался в троллейбус. При этом от удара транспортное средство отлетело в сторону пешеходов, которые переходили дорогу в положенном месте. В результате под колесами лихача оказались две женщины, которые скончались от полученных травм. Информация о состоянии автолюбителя уточняется.

Отметим, что сейчас на месте происшествия работают специалисты. Им предстоит выяснить все обстоятельства происшествия.