В Норвегии на днях начнутся венчания между мужчинами

Для таких браков разработана особая литургия.

Общество

Церковный собор Норвегии с большим перевесом голосов (83 из 115 человек) поддержал введение новой литургии для однополых пар. Венчания между двумя мужчинами или двумя женщинами могут начаться в стране с 1 февраля, сообщает в понедельник, 30 января, ИА «Народные новости» со ссылкой на норвежскую прессу.

Глава епископального совета назвал это событие историческим днем для церкви и оценил его как радость. Возможно, дело в том, что церковь много лет сопротивлялась венчанию гомосексуалистов в храмах, при том, что члены этого сообщества вправе усыновлять детей с 2002 года и регистрировать браки гражданской церемонией с 2009 года. Теперь пал последний «рубеж».

Решение церковного совета оговаривает, что священник имеет право отказаться от проведения обряда и попросить себе замену на венчание однополой пары.

Представители сексуальных меньшинств подарили членам церковного собора два торта с радужными цветами в знак благодарности.